ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: الحرب بين حزب الله وإسرائيل ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني وإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ الأمور بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ذاهبة إلى التصعيد والتطور خاصة بعد ما أصبحت عودة المستوطنين الإسرائيليين في شمال فلسطين ضمن أهداف هذه الحرب، وبالتالي بدأت حالة التصعيد المتطور والتغيير النوعي في أدوات القتال منذ أسبوع.

وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل يظهر من خلال الاستنزافات التي حدثت في الضاحية الجنوبية من حيث اغتيال قادة الرضوان أو استهدافات وتفجيرات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله، فضلا عن ردود حزب الله من خلال استهداف حيفا والقاعدة العسكرية الجوية الإسرائيلية «رامات ديفيد».

وواصل الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنّ هناك تغيير في قواعد الاشتباك بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّ هناك تصعيد في الحرب بينهما تحت سقف الحرب المفتوحة، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد الحرب تصعيدا كبيرا أعمق مما شهدته الأيام السابقة.

حزب الله اللبناني إسرائيل الضاحية الجنوبية لبنان حرب