باحث سياسي: الحرب بين حزب الله وإسرائيل ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

قال مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ الأمور بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ذاهبة إلى التصعيد والتطور خاصة بعد ما أصبحت عودة المستوطنين الإسرائيليين في شمال فلسطين ضمن أهداف هذه الحرب، وبالتالي بدأت حالة التصعيد المتطور والتغيير النوعي في أدوات القتال منذ أسبوع.

وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل يظهر من خلال الاستنزافات التي حدثت في الضاحية الجنوبية من حيث اغتيال قادة الرضوان أو استهدافات وتفجيرات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله، فضلا عن ردود حزب الله من خلال استهداف حيفا والقاعدة العسكرية الجوية الإسرائيلية «رامات ديفيد».

وواصل الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنّ هناك تغيير في قواعد الاشتباك بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّ هناك تصعيد في الحرب بينهما تحت سقف الحرب المفتوحة، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد الحرب تصعيدا كبيرا أعمق مما شهدته الأيام السابقة.