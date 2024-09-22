أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الأثنين ، شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 60 الي 70% للعظمي ومن 38الي 40% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 26 درجة .