إسرائيل تدمر مناطق متفرقة بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ قطاع غزة شهد اليوم الأحد، ارتقاء ما يزيد عن 20 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع، موضحا أنّ قوات الاحتلال ارتكبت جرائم ومجازر بحق المدرسة التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين في منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أسفر عن 7 شهداء.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من عمليات استهداف مدارس النازحين الفلسطينيين التي تضم الآلاف من المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الأيام والأشهر الأخيرة.

وتابع: « مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تدمير واسعة في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية في أقصى الجنوب»، مشيرا إلى أنّ حي البرازيل ضمن أحياء مدينة رفح الذي يشهد اليوم تدميرا ممنهجا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وواصل، أنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت تجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية وتحديدا المنطقة المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط أي منطقة المواصي الإنسانية، إذ إنّ الاحتلال فتح نيران أسلحته الثقيلة تجاه خيام النازحين في تلك المنطقة.