قمة الغضب.. لاوتارو وتورام يقودان التشكيل المتوقع لإنتر أمام ميلان

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نحو "ديربى الغضب"، الذى يستضيفه ملعب "سان سيرو"، بين فريق إنتر الذى يستضيف نظيره ميلان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يخوض إنتر اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: باستوني - بافارد - أتشيربي.

خط الوسط: دي ماركو - تشالهانوجلو - باريلا - ميختاريان - دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو - تورام.

ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.

