روسيا تشن هجمات على أوكرانيا تزامنا مع قرب زيارة زيلينسكي لأمريكا

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّ السلاح الجوي الأوكراني أعلن عن سقوط 71 مسيرة روسية، ولكن هذه الهجمة الثالثة الكبيرة على الداخل الأوكراني خاصة بعد محاولات روسيا إلى استهداف العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي، موضحا أنّ المسيرات الروسية سقطت على إحدى المباني السكنية دون تسجيل أي أضرار.

وأضاف «مناف»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنّ السلاح الجوي الأوكراني أعلن أيضا عن سقوط 8 مسيرات روسية أيضا من قبل الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية تشن هجمات واسعة النطاق خاصة بعد الاستهدافات الأوكرانية الناجحة كما وصفها الجميع في الغرب من قبل شركاء أوكرانيا والداخل الأوكراني.

وواصل، أنّ الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية تأتي تزامنا مع اقتراب زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحديث في مجلس الأمن، ومن خلاله يريد الرئيس الأوكراني طرح خطة السلام والنصر ويأمل في زيادة ضخ المساعدات العسكرية لجنوده.