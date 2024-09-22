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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع على مدرسة بمخيم الجلزون

البلدة القديمة في
البلدة القديمة في نابلس
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قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وأسفر عن 4 إصابات منهم طفلان وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا بالمدينة، موضحة أنّ العملية التي شنتها قوات الاحتلال لم تستمر طويلا خاصة بعد فشلها في اعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدثت عن عدد الذين جرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس وبلغ 10 فلسطينيين من رام الله والخليل وطولكرم ونابلس، مشيرة إلى أنّ عدد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 10.8 آلاف من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وواصلت، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرسة تابعة إلى «الأونروا» داخل مخيم الجلزون، مشيرة إلى أنّه جرى إخلاء جميع الطلاب الذين أصيبوا بحالات اختناق إثر عملية الاحتلال.

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