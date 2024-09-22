سرنجة مخدرات.. تفاصيل العثور على جثة شاب بمنطقة زراعية في الوراق

أوضحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، وأشارت معاينة النيابة أن الضحية توفي بسبب جرعة مخدرات بعدما حقن نفسه عن طريق سرنجة بمادة مخدرة، مما تسبب في مفارقته الحياة.

العثور على جثة شاب بالوراق.. تفاصيل

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا أفاد عثور الأهالي على جثة شخص داخل أرض زراعية بمنطقة الوراق، وبالإنتقال والفحص، تبين العثور على جثة الشاب «أحمد ف.»، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي كان لا يرتدي بنطالاً، وقد ظهرت عليه آثار حقن في منطقة الخصية، مما يدل على تعرضه لجرعة زائدة من المخدرات، بعد إجراء التحريات، تبين أنه قد أعطى نفسه حقنة مخدرات أدت إلى إنهاء حياته، تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثمان بعد التأكد بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.