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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصرتحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

مصر
مصر
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حذرت مصر، اليوم الأحد، مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

ونصحت مصر مواطنيها المتواجدين بالمغادرة في أقرب فرصة، عبر مطار «هرجيسا»، وشددت مصر على أن الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك.

وناشدت السفارة المصرية بمقديشو الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.
 

إقليم أرض الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية مصر