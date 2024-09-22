ماذا جري فى شركة مياه الشرب بأسوان خلال الـ7 أيام الماضية؟

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن حزمة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها إعتبارًا من يوم الاثنين 16 سبتمبر2420 وحتى اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2024، بعدما شهدت محافظة أسوان حالة من الهلع بين أهالي قرى أبو الريش ودراو بعدما عانى العديد من السكان من أعراض نزلات معوية حادة، وقد أرجح بعض المواطنين سبب هذا إلى تلوث مصادر مياه الشرب.

وتضمنت حزمة من الإجراءات ما يلي:

أخذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عينات من جميع محطات وروافع محافظة أسوان بإجمالي 103 محطة ورافع بواسطة الجهات المركزية المختصة بتحليل المياه وجودتها، اكدت على سلامة المياه من أى تلوث.

وأخذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عينات من شبكات القرى محل الشكوى ومنازل المواطنين ووجدتها مطابقة وخالية من أى أشكال تلوث.

وتحركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، بشكل سريع فى حالات الشكاوى الفردية بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تنسيق وتعاون على مدار الساعة مع ديوان المحافظة والجهات المختصة.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، انها تعاونت ونسقت مع الشركات التابعة الشقيقة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن عمل العديد من الفرق المركزية المختصة بتحاليل المياه وغرفة عمليات القائم بتسيير أعمال الشركة على مدار الساعة.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، البيانات اللازمة من خلال تصريح إعلامى للقائم بتسيير أعمال الشركة.

رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار حالات الإصابة بالنزلات المعوية في محافظة أسوان

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عن اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لمواجهة انتشار حالات الإصابة بالنزلات المعوية في محافظة أسوان، حيث تم إيفاد فرق طبية متخصصة لتقييم الوضع الصحي على أرض الواقع.

الصحة: لم يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات

في ضوء ما تم رصده من تردد حالات مصابة باعراض نزلات معوية ( إسهال- غثيان - قيء)، على مستشفيات محافظة أسوان، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بارسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

وبمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابا باعراض نزلات معوية ( إسهال- غثيان -قيء)، تم حجز عدد 63 منهم في المستشفيات.

ولم تستدع حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم اعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل، وتم خروج عدد 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية ولا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

واكدت وزارة الصحة أنه لم يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن غالبية الحالات من منطقتين ابو الريش بحري ودراو ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

واضافت وزارة الصحة، أن فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) أثبت مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا خلال آخر ثلاثة اشهر، والثانية عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي او كيميائي، ويواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال اجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها



وأهابت وزارة الصحة المواطنين عدم الالتفات إلى الاخبار غير الموثقة والحصول على معلوماتهم من الإفادات التي تصدرها الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان.

وزير الصحة والسكان تلقي تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان، على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بأحد المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقام بالتدريب، الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات المركزة، ومن المقرر تنفيذ اجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد اجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة، كما وجه بضرورة تأكد مديري المستشفيات من توافر الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات وأدوية.