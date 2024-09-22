يوسف عمر يبدأ تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير

بدأ الممثل الصاعد يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

كان يوسف عمر قد لفت إليه الأنظار في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلين ناجحين، وهما لحظة غضب، بطولة النجمة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم، ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي تم تكريم عمر يوسف ضمن طاقم عمل المسلسل من المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، لما يتناوله المسلسل من قضايا ومشاكل تواجه المراهقين، وتأثير الهوس بالسوشيال ميديا على حياتهم والمجتمع.

أحدث أعمال يوسف عمر السينمائية فيلم الحريفة الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، وسبقه فيلم أولاد حريم كريم الذي شارك يوسف في بطولته مع مصطفى قمر، داليا البحيري وبسمة.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ يوسف فيلم فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني. وتدور أحداثه في إطار حركة تشويقي؛ حيث يتم اختيار ضابط ليقوم بتأليف فرقة للقضاء على سطوة ونفوذ خط الصعيد. ويشارك يوسف في بطولة الفيلم مع نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين وعصام عمر.