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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة حيازة مخدرات

مجدي شطة
مجدي شطة
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اجلت محكمة جنايات القاهرة  محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الايس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، لليوم الثالث من دور أكتوبر.

وتغيب مجدي شطة عن حضور الجلسة.
 

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة حيث باستيقاف سيارته لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة.

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