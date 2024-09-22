تأجيل محاكمة متهمي "داعش الدلتا" لجلسة 11 نوفمبر

أجلت محكمة الجنايات المنعقده بمحمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 9 متهمين فى القضيه المعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"، لجلسة ١١ نوفمبر لندب خبير اجتماعي لفحص حالة المتهمين الأول والرابع والخامس والثامن

وجهت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأمداد ونقلوا الجماعة الإرهابية ببيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.