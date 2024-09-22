تحت شعار «سيطر على السكر».. «الرعاية الصحية» تطلق برنامجا لتشخيص مرض السكري

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق فعاليات برنامج Guide Wave 5، الذي يتناول استعراض أحدث الأساليب والتقنيات في تشخيص مرض السكري، تحت شعار «سيطر على السكر».

وقالت الهيئة في بيانها، انطلقت فعاليات الورش العلمية والمحاضرات العلمية، بمحافظة الإسماعيلية، برعاية إحدى شركات الأدوية، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لمتلازمة الأيض <ESMA>، وكانت قد انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن تمتد فعاليات البرنامج لمحافظة الأقصر.

وأوضحت الهيئة في بيانها: أن البرنامج التدريبي ارتكز على مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة، تشمل تدريب مقدمي الخدمة الطبية حول أحدث الطرق والتقنيات في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، وكذلك ورش عمل تطويرية للمديرين الطبيين والإداريين في المستشفيات ومراكز طب الأسرة لتحسين إدارة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، أن الهدف من البرامج التدريبية هو تبادل المعرفة وثقل خبرات مقدمي الخدمة الصحية من مختلف التخصصات لتعزيز التعاون وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤكدًا أن الهدف من البرامج التدريبية وورش العمل والأيام العلمية التي تطلقها الهيئة، هو الوقوف على آخر المستجدات الطبية والتعرف على البروتوكولات العلاجية المحدثة وهو مايضمن الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية كونهم أثمن مورد لدى الهيئة، ومن ثَم الارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يسهم بدوره في بناء قطاع صحي متطور ومتكامل يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

لافتًا إلى أهمية تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصحي وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير تدريبات عملية ونظرية في مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الكيانات المعنية بالشأن الصحي سواء من القطاع الخاص أو الأهلي لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال الرعاية الصحية.

هذا، وقد شارك بالبرنامج التدريبي «GUIDE wave 5» نخبة من الخبراء والقامات العلمية، وذلك من خلال جلسات عملية وورش عمل مكثفة لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج .

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