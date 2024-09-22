قمة البريميرليج.. جوارديولا "المُعلم" يتفوق على ارتيتا "التلميذ" فى تاريخ المواجهات

يصطدم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى تحت قيادة جوارديولا، بنظيره أرسنال تحت الإدارة الفنية لأرتيتا، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، فى "قمة البريميرليج"، وذلك على ملعب "الاتحاد".

ويستضيف فريق مانشستر سيتى نظيره ارسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

تتعدد جوانب تلك المواجهة، حيث لم تقتصر فقط على المستطيل الأخضر بين السيتى والجانرز، بل تمتد إلى خارجه، ووصلت إلى الإدارة الفنية بين الفريقين والتى توصف بـمواجهة الأستاذ والتلميذ، حيث كان أرتيتا جزءا أساسيًا من فريق تدريب جوارديولا في السيتي بين صيف 2016 وديسمبر 2019 قبل تولي تدريب أرسنال.

و ألتقي جوارديولا بنظيره أرتيتا 12 مرة حتى الآن في جميع المسابقات، منذ أن انتقل أرتيتا إلى ملعب الإمارات ليقود فريق المدفعجية بعد رحيله كمساعد لـ«بيب».

فاز جوارديولا على أرتيتا في 8 مباريات، وفاز الأخير على الأول في 3، فيما حسمت نتيجة التعادل لقاء وحيد جمع بينهما على الخطوط.