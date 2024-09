حضر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس صلاة الغروب التي ترأسها المتروبوليت يوانس لثرموبيلاي، مدير المركز، في كنيسة الدير.

الجدير ذكره انه قد اعطى دروسا في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في الكرسي الانطاكي وما زال يحمل الانطباعات الجميلة عن هذه المرحلة.

المركز الأرثوذكسي المشترك لكنيسة اليونان (Interorthodox Centre of the Church of Greece) هو مركز مؤتمرات وندوات وخلوات روحية ويتواجد في منطقة سهلة الوصول ويقدم شتى الخدمات للنشاطات الروحية المختلفة لمن يقصده