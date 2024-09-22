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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي: تجارة الأسلحة محظورة بالبلاد وسنتخد إجراءات صارمة في هذا الشأن

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود،أن تجارة الأسلحة محظورة في البلاد.. مشددا على أن الحكومة ستتخد الإجراءات الصارمة في هذا الشأن.
وقال الرئيس الصومالي - في بيان اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "إن كل من يعمل على تسهيل القتل ليس له كرامة ولا حصانة وسيتم القبض عليه ومحاكمته".. محذرا الأطراف المعنية من الانسياق خلف تجارة الأسلحة، وحثهم على الالتزام بتوجيهات الحكومة.
ووجه حسن شيخ محمود، القوات الأمنية على التعامل بحزم مع الذين يثيرون الصراعات الجارية في الأرياف ويؤججون الصراعات من داخل العاصمة.

الصومال تجارة الأسلحة