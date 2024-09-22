نتنياهو: لا نقبل تعرضنا للقصف العشوائي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه "لا يمكن لأي دولة أن تقبل القصف العشوائي لمدنها بالصواريخ، ونحن أيضا لا نستطيع أن نقبل ذلك".

وأضاف نتنياهو إنه إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعد بأنه سيفهمها.

وتابع: وجهنا لحزب الله خلال الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها.

في سياق متصل، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ليؤكد أن العمليات العسكرية ضد حزب الله مستمرة حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بسلام.

وأضاف غالانت أن حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية، وفق تعبيره