محافظ الإسماعيلية يتابع نشاطات مكتبة مصر العامة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مكتبة مصر العامة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان".

وصرحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات أمس، بطوسون بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع، وأيضًا تم تنفيذ عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية لتحسين مهاراتهم من خلال المكتبة المتنقلة.

وتضمَّن برنامج الزيارة تقديم البرامج المخصصة للفئة العمرية (من سن ٦ إلى ١٨ عامًا)، والتي تركز على تحسين المهارات وزيادة الكفاءات بسوق العمل من خلال مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقام فريق عمل المكتبة بالتعريف عن المكتبة وطريقة العضوية والخدمات والكورسات والأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة، مع تقديم هدايا تذكارية على المشاركين.

كما نفذت ورشة تلوين للأطفال للتعريف بطرق دمج الألوان وترتيبها، بالإضافة إلى ورشة البازل بالتوقيت والسرعة حيث انتهت الورشة بمسابقة بين المجموعات.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضًا على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفعالية في عملية التنمية الشاملة.