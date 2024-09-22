أبطال "الأرتيست" يعودون لجمهور الهناجر من جديد

يشهد مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عودة العرض المسرحى "الأرتيست"، فى الثامنة والنصف مساء فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر الجارى، على مسرح هدى وصفى بالمركز.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف وإخراج محمد زكى، ومن بطولة: هايدى عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكى، أحمد الجوهرى، محمود حلوانى، ريم مدحت، إبراهيم الألفى، عبد العزيز العنانى، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هانى، محمود الغندور" .

"الأرتيست" ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلوانى، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشى، مكياج إسلام عباس، أفيشات وإعلانات أحمد الجوهرى .