رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مجمع معاهد فتيات عمر بن عبد العزيز

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير الدراسة بمجمع فتيات عمر بن عبد العزيز، الذي يضم معهد فتيات عمر بن عبد العزيز التجريبي النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الإعدادي الثانوي النموذجي.
شملت الجولة متابعة طابور الصباح، حيث ألقى الشيخ جابر، وكيل المعهد، كلمة عن العام الدراسي وأهمية سير العملية التعليمية في يسر وانضباط، كما تحدث فضيلته عن أهمية مبادرة «بداية» في بناء عقول الطلاب، ثم تفقد فضيلته الفصول الدراسية واطلع على شرح المعلمين، مشددًا على أهمية سرعة توزيع الكتب الدراسية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتعزيز روح الانضباط لدى الطلاب.
ووجَّه فضيلتُه المعلمين إلى ضرورة التحضير الجيد للدروس والتواصل المستمر مع الطلاب، وإجراء اختبارات دورية لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية. رافق فضيلته الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الابتدائي، و نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية الأزهرية، إلى جانب الموجه المتابع إبراهيم عبد السلام.