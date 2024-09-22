رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مجمع معاهد فتيات عمر بن عبد العزيز

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية ‏الأزهرية، سير الدراسة بمجمع فتيات عمر بن عبد العزيز، الذي يضم معهد فتيات ‏عمر بن عبد العزيز التجريبي النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات عمر بن عبد ‏العزيز الإعدادي الثانوي النموذجي. ‏

شملت الجولة متابعة طابور الصباح، حيث ألقى الشيخ جابر، وكيل المعهد، كلمة ‏عن العام الدراسي وأهمية سير العملية التعليمية في يسر وانضباط، كما تحدث ‏فضيلته عن أهمية مبادرة «بداية» في بناء عقول الطلاب، ثم تفقد فضيلته الفصول ‏الدراسية واطلع على شرح المعلمين، مشددًا على أهمية سرعة توزيع الكتب الدراسية ‏لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتعزيز روح الانضباط لدى الطلاب. ‏

ووجَّه فضيلتُه المعلمين إلى ضرورة التحضير الجيد للدروس والتواصل المستمر مع ‏الطلاب، وإجراء اختبارات دورية لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية. رافق ‏فضيلته الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الابتدائي، و نجيب محمد، مدير ‏إدارة الإسماعيلية الأزهرية، إلى جانب الموجه المتابع إبراهيم عبد السلام.‏