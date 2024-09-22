إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل في الوادي الجديد

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم وقع، منذ قليل، بين ميكروباص أجرة وسيارة نقل على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لميكروباص أجرة بالطريق الواصل بين قرية " الموشية " ومدينة " موط" في مركز الداخلة، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وأسفر الحادث عن اصابة كل من محمد إسماعيل سبع، 50 عامًا، رمضان محمد سيد، 53 عامًا، إبراهيم أحمد سيد، 58 عامًا، سها شوقي حزفي، 20 عامًا، يوسف مهدي محمد، 16 عامًا، مصطفى محمد إمام، 20 عامًا، بلال محمد خضر، 27 عامًا، حنان يوسف محمد، 31 عامًا، إسلام محمد سعد، 25 عامًا، مريم عطية سليمان، 49 عامًا، محمد محمد أحمد، 19 عامًا.

جرى نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج المناسب، فيما تعمل الجهات الأمنية على تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.