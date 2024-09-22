وزير التموين يلتقي وفدا من البنك الدولي لبحث وصول الدعم لمستحقيه

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

‎وخلال الإجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وتشارك الخبرات للعمل على حوكمة منظومة الدعم والحماية الإجتماعية.

‎وناقش الوزير خلال الاجتماع سبل التكامل في ملف الحماية الاجتماعية فى نطاقها الأشمل ، وحرص على ايضاح خطة الوزارة فيما يتعلق بإدارة ملف الدعم والاستعانة بالدراسات المعدة من قبل فريق عمل البنك الدولي وتحديد اوجه التعاون المستقبلية والدعم الفني للعمل على ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.