وزير البترول يشدد على الالتزام بإجراءات السلامة المهنية للعاملين

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية ما تقدمه شركات القطاع العام البترولى ضمن منظومة الاقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن الوزارة تدرك قيمة الجهود التى تقدمها الكوادر العاملة بهذه الشركات وتدعمها لتحقيق المزيد من النجاحات والتطوير ، وأهمية الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة المناطق الجغرافية البترولية والكيانات البترولية بها ، وزيادة قوتها وتدعيم مركزها الصناعى والاقتصادى بإضافة مشروعات جديدة باستمرار .

وشدد الوزير خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات بترول القطاع العام "السويس وأسيوط والقاهرة والاسكندرية لتكرير البترول" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024 ، على أن الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة للحفاظ على العاملين وضمان استدامة الأعمال أمر حتمى .

وخلال جمعية شركة السويس لتصنيع البترول أوضح الكيمائى هشام فتحى رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى ، حيث أوضح أن إنتاج مصفاة السويس بلغ حوالى 3 ر1 مليون طن خلال العام ليساهم فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية ، واستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تتضمن إنشاء عدد 14 مستودعاً ( ترباين – مازوت – بنزين – بوتاجاز ) ، كما استعرض مشروعات البرمجة الخطية وتقدم الأعمال فى مجمع التفحيم الجديد ومشروعات ترشيد الطاقة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية لخدمة أهالى السويس.

واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى موضحاً نجاح مصفاة التكرير هناك فى تحويل حوالى 3ر3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى ، واستعرض استثمارات برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستمرار فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة كمشروع إنشاء وحدة تقطير جوي جديدة (CDU3) بطاقة تصميمية 5 مليون طن خام سنوياً ووحدة إسترجاع الغازات الخاصة بها (VRU3) بكافة مشتملاتها ، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروعات الطاقة الشمسية والبصمة الكربونية ومشروعات التنمية المجتمعية والتى تحرص الوزارة عليها لخدمة مجتمع الشركة المحيط بصعيد مصر.

وقدم المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ، أهم مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 8 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم فى توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت حوالى 112 ألف طن بوتاجاز و337 ألف طن نافتا وتجهيز وتسليم حوالى 3 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و48 ألف طن كيروسين و536 ألف طن وقود طائرات وحوالى مليون طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات ، مشيراً إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تزيد على 8ر1 مليار جنيه ومن أهمها مشروع إنشاء 12 صهريجاً للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلى، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.

وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الأسكندرية للبترول، نتائج الأعمال للعام المالى والذى قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 8ر3 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 146 مليار جنيه ، كما لفت لدورها فى تـنـفيـذ رؤية الوزارة بالتدعيم المستمر للتكـامـل مـع الشركات ، حيث قامت بتغذية شركات ( أموك ، أنربك ، أسبك ، إيلاب ) بالمازوت والنافتا والأسفلت والترباين والمقطرات الشمعية وتقوم هذه الشركات بدورها بتحويلها إلى منتجات حيوية يتم توجيهها إلى السوق المحلى والتصدير ، كما استعرض ماتقوم به من مشروعات للتطوير والإحلال والتجديد ، وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها ، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية ومشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الأسكندرية.