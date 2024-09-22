شعبة الجمارك: إطلاق أول برنامج ماجستير متخصص في الجمارك لتعزيز الكفاءة بقطاع التخليص

اعلن محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الدفعة الأولى من مستخلصي الجمارك المتقدمين لبرنامج ماجستير الجمارك المهنية بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

وأكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن هذا الماجستير هو الوحيد المتخصص في هذا المجال على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أهمية البرنامج في تلبية متطلبات الرقمنة التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم اللوجيستيات.



وأضاف، أن دراسة درجة الماجستير تعمل على اكتساب محتوى واسع لإتقان مجال كامل داخل المهنة. بالإضافة إلى ذلك يحصل من يدرسها على درجة من العمق تتفوق على أنواع أخرى من مقررات الدراسات العليا مثل التخصص. وقبل كل شيء، تعتبر القيمة الأكاديمية والمناهج الدراسية لدرجة الماجستير حاسمة في سوق العمل الحالي.

وشدد العرجاوي على أن سوق العمل حاليا يتطلب أفرادًا أكثر تدريبًا ومتعددي المهارات، حيث أنه كلما زادت المؤهلات، زادت الفرص المتاحة في سوق العمل، وبالتالي تزداد الفرص لتحقيق مكاسب أكبر.

وأوضح العرجاوي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الجمارك، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية في مجال التجارة والنقل.

كما أكد العرجاوي، أن التدريب نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله صالحاً لمزاولة عمله ، كما انه حيوي يحتاج إليه جميع الأفراد ، فالشخص المُدرَّب يعمل بسرعة أكبر وبأخطاء أقل والنتيجة أنه كلما كان التدريب فعالاً، كلما كان الأداء فعالا .