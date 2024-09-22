وفاة القمص بيشوي الشنودي الراهب بدير القديس الأنبا شنودة

أعلن الدير الأبيض عن وفاة الراهب القمص بيشوي الشنودي، الذي كان يقيم في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد أن قضى أكثر من 25 عامًا في الرهبنة.

معلومات عن القمص بيشوي الشنودي:

- تاريخ الميلاد: 15 مارس 1970

- تاريخ دخول الدير:30 أكتوبر 1997

- تاريخ الرهبنة: 29 يونيو 1999

- تاريخ الكهنوت: 5 أبريل 2002

- تاريخ القمصية:21 أكتوبر 2012

- تاريخ النياحة:21 سبتمبر 2024

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بأصدق التعازي إلى نيافة الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة، وإلى جميع رهبان الدير، في وفاة الأب الفاضل الراهب القمص بيشوي الشنودي.

كما يطلب قداسته العزاء لعائلته المباركة ولأبنائه الروحيين، سائلًا الله أن يمنح نفسه البارة النياح والراحة في مجمع الأبكار، وأن يكون له نصيب وميراث مع جميع القديسين.

وتقدم رئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات، وأعضاء مجالس الكنائس، وكل شعب الإيبارشية، بطلب العزاء من نيافة الأنبا أولوجيوس في نياحة الأب المبارك الراهب القمص بيشوي الشنودي.

كما يلتمسون عزاءً سمائياً لمجمع رهبان الدير ولكل محبيه، سائلين الله أن يمنح نفسه البارة النياح والراحة، وأن يكون له نصيب وميراث مع المئة والأربعة والأربعين ألفاً من البتوليين.