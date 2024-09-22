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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليج.. ساكا وهافيرتز وتروسارد يقودون التكشيل المتوقع لأرسنال أمام مانشستر سيتى

ارسنال
ارسنال
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يحل فريق أرسنال، ضيفًا ثقيلاً فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على نظيره مانشستر سيتى، وذلك فى "قمة البريميرليج"، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ومن المتوقع ان يخوض أرسنال القمة بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: رايا.
خط الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، تيمبر.
خط الوسط: رايس، بارتي، جورجينيو.
خط الهجوم: ساكا، هافيرتز، تروسارد.
ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.

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