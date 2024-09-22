قمة البريميرليج.. ساكا وهافيرتز وتروسارد يقودون التكشيل المتوقع لأرسنال أمام مانشستر سيتى

يحل فريق أرسنال، ضيفًا ثقيلاً فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على نظيره مانشستر سيتى، وذلك فى "قمة البريميرليج"، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ومن المتوقع ان يخوض أرسنال القمة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، تيمبر.

خط الوسط: رايس، بارتي، جورجينيو.

خط الهجوم: ساكا، هافيرتز، تروسارد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.