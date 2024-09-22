وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإبراز التجربة المصرية لحل مشكلة العشوائيات في المنتدى الحضري العالمي

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أهمية استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي الذي سيعقد بالقاهرة شهر نوفمبر القادم والمُقرَر انعقاده بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 والذي يعد ثاني اهم مؤتمر علي أجندة الامم المتحدة ، لافتة إلي ان مصر تسعي من هذا المؤتمر الي ابراز التجربة المصرية لحل مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة في جميع المحافظات حيث يعد ذلك انجازاً كبيراً حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في البداية، أن المنتدى الحضري العالمي يُعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.



وقالت د.منال عوض إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ " COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان المؤتمر فرصة للتعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التي تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية في مصر والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع الجديدة التي تم تشيدها في عهد الرئيس السيسي ، مشيرة إلي ان نقل الوزارات الحكومية من قلب القاهرة الي العاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد سوف يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام في العاصمة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الدعوة لجميع الشركات وممثلي قطاع المال والأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني، و المفكرين والمبتكِرين وصانعي القرار للمشاركة في المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الي اهتمام الدولة المصرية بتوفير التدريب للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية والاجنبية وهو ما يتم مع شركة ايني للبترول في محافظة دمياط وشرك السويدي بالقاهرة ، حيث يتم توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب بعد ذلك سواء داخل مصر أو خارجها .