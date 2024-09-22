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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليج.. تشكيل هجومى متوقع لمانشستر سيتى أمام أرسنال

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
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تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق أرسنال، الذى يحل ضيفاً على نظيره مانشستر سيتى، فى تمام السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.
خط الوسط: جوندوجان، رودري، سيلفا.
خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.

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