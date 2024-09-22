دخول 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشف أحمد عبد الرازق مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح ، عن آخر تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، وعن تعنت الاحتلال الإسرائيلي في دخول المساعدات الى القطاع.

وقال مراسل «إكسترا نيوز»: « تحدثنا في الأسبوع الماضي عن منخفض جوى سوف يضرب قطاع غزة وفقًا للأرصاد، ونقلنا استغاثة الصحة الفلسطينية، وبالفعل سقطت الأمطار طيلة ليلة أمس، وحتى الصباح على خيام اللائجين، وهناك 100 ألف خيمة أصبحت تحتاج ال التغيير العاجل والفوري».

وأضاف قائلًا: « اليوم دخلت عبر البوابة الجانبية لمنفذ رفح البري 50 شاحنة صوب معبر كرم أبو سالم، وقد اعتدنا أنه من إجمالي الشاحنات التي تدخل يتم رفض ما يقترب من 50% منها».

وتابع: «في تقرير نوعى لمكتب الأمم المتحدة لشئون الإنسانية الذى صدر أول أمس تحدث على أن هناك مئات الألاف تم حصرهم في مساحة 47 كيلو أي ما يعادى 13% من مساحة غزة بجنوب ووسط القطاع، وتحدث التقرير عن صعوبة وصول المساعدات الى مستحقيها بسبب العراقيل والتعنت الذى تضعه قوات الاحتلال الإسرائيلي».