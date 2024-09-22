منال عوض: "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " هي أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها ويتم تنفيذها في ١٤٧٧ قرية ضمن المرحلة الأولي منها ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تجربة تنموية رائدة تلقي اهتمام مستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة " حياة كريمة" غيرت وجه القري المستهدفة سواء في تحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم والخدمات التي يطلبونها من الجهاز الإداري للدولة سواء البريد أو الشهر العقاري والاحوال المدنية وخدمات الادارة المحلية والصحة والزراعة والتضامن وعدم تحمل مشقة التوجه الي المراكز والمدن للحصول علي تلك الخدمات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حيث تم الانتهاء من تشيد وإنشاء كافة المشروعات المستهدفة في قري المرحلة الأولي وجاري الانتهاء من تشغيل عدد من المشروعات وتوفير بعض المعدات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها خلال الفترة القادمة ، مشيرة إلي أن الوزارة انتهت من تنفيذ ٣٣٢ مجمع خدمات حكومية في القرى الرئيسية المستهدفة والتي تضم كل منها كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين في القري من الجهاز الإداري للدولة وجاري تشغيل كافة تلك المجمعات تباعاً .