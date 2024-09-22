ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024

مؤتمر بناة مصر 2024
مؤتمر بناة مصر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"
22 سبتمبر 2024 والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والأستاذة دينا عبدالفتاح الأمين العام لملتقي بناة مصر  و المهندس حسن عبد العزيز  رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وعدد من المسئولين وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين وشركات العقارات من مصر والدول العربية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في ملتقي بناة مصر في نسخته التاسعة تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، لما يمثله من حدث هام لدعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص في جميع المجالات.

وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر ملتقي بناة مصر ٢٠٢٤ - فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024