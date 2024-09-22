وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"

22 سبتمبر 2024 والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والأستاذة دينا عبدالفتاح الأمين العام لملتقي بناة مصر و المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وعدد من المسئولين وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين وشركات العقارات من مصر والدول العربية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في ملتقي بناة مصر في نسخته التاسعة تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، لما يمثله من حدث هام لدعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص في جميع المجالات.