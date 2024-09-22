رئيس جامعة حلوان يشارك في مؤتمر دولي بفرنسا لتعزيز التعاون الأكاديمي

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في المؤتمر الدولي الذي أقامته أكاديمية تولوز الفرنسية خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024.



يأتي هذا الحدث ضمن مشروعات FEF لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والفرنسية، برعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وحرص الدكتور قنديل على المشاركة الفعالة في العديد من الفعاليات خلال المؤتمر، حيث التقى بممثلين عن جامعات فرنسية وأمريكية وأوروبية لتبادل الأفكار حول التعاون البحثي. وقد قام سيادته بعرض نقاط القوة والبرامج والمجالات البحثية المتميزة التي تتمتع بها جامعة حلوان.

كما أكد على رغبة جامعة حلوان في تبادل الخبرات والأفكار في المجالات البحثية المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعات الدولية. كما أوضح سيادته اهتمام الجامعة بإقامة شراكات مستقبلية وتطوير برامج ذات اهتمام مشترك، ومن بين الجامعات التي أبدى الدكتور قنديل اهتمامًا بالتعاون معها، جامعة شيكاغو الأمريكية، وعدد من الجامعات الفرنسية البارزة مثل جامعة السوربون وجامعة باريس 1.

وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس جامعة حلوان بمسؤولين من مشروع إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، لبحث إمكانيات تمويل عدد من المشروعات المختلفة.

وتعكس هذه المشاركة الدولية حرص جامعة حلوان على تعزيز مكانتها الأكاديمية على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.