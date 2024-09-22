نصف الولايات الأمريكية تتصدى للذكاء الاصطناعي التوليدي في انتخابات الرئاسة المقبلة

تسعى نصف الولايات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبحسب تحليل جديد أجراه موقع /أكسيوس/ الأمريكي، فإنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أقرت 26 ولاية على الأقل أو تدرس مشروعات قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتصالات المتعلقة بالانتخابات.

وكشف التحليل عن وجود مجموعة فوضوية من القواعد حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السياسة، في وقت دق فيه الخبراء ناقوس الخطر بشكل متزايد بشأن قوة التكنولوجيا المتطورة في التأثير على الناخبين أو حرمانهم من حقهم في التصويت.

وقال السناتور مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي لأكسيوس: "كانت هناك بالفعل حالات من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإرباك الناخبين - وحتى قمعهم".

وأضاف وارنر: "لا أعتقد أن مطوري أو منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذون إمكانية إساءة الاستخدام على محمل الجد بما فيه الكفاية".

وفي يناير الماضي، استخدمت سلسلة من المكالمات الآلية المزيفة في نيو هامبشاير انتحالا صوتيا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن لحث الديمقراطيين على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية للولاية.

ويقول الخبراء إن المحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي يقدم بعض الفوائد للحملات السياسية، لكن التزييف العميق يمكن أن يكون مشكلة.

