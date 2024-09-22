أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة 3 أخرين في غراتين على بلدتي الماكلية والخيام.
وأوضح المركز، في بيان وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.
بوابة العرب
استشهاد اثنين وإصابة 3 آخرين في غارتين على بلدتي المالكية والخيام
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة 3 أخرين في غراتين على بلدتي الماكلية والخيام.
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة 3 أخرين في غراتين على بلدتي الماكلية والخيام.