استشهاد اثنين وإصابة 3 آخرين في غارتين على بلدتي المالكية والخيام

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة 3 أخرين في غراتين على بلدتي الماكلية والخيام.

وأوضح المركز، في بيان وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.

