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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد اثنين وإصابة 3 آخرين في غارتين على بلدتي المالكية والخيام

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة 3 أخرين في غراتين على بلدتي الماكلية والخيام.
وأوضح المركز، في بيان وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.
 

الماكلية الخيام لبنان