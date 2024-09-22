السفير الروسي بالقاهرة: تحرير الأراضي الروسية من المسلحين الأوكرانيين أولوية موسكو

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة،أن روسيا قامت بإعداد عمليات استفتاء في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وضُمت هذه الأراضي لروسيا الاتحادية، وبذلك تعتبر هذه المناطق روسية مثلها مثل منطقة كورسك، وتعمل روسيا حاليًا على تحرير جميع الأراضي الروسية من المسلحين الأوكرانيين، وإبعادهم عن المناطق الروسية بعمق كبير، حتى لا يكونوا قادرين على ضرب الأراضي الروسية.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، لـ "البوابة نيوز" ،أنه لا شك أن التهديد بحرب عالمية ثالثة أمر وارد، وأوكرانيا تحصل على أسلحة من الغرب، ولهذا يُعتبر الغرب في حالة نزاع مع موسكو.

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وخالد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة القاهرة، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.