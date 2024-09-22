طلب إحاطة بشأن مخالفات باتحاد كرة السلة المصري

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن مخالفات باتحاد كرة السلة المصري.

وقال "الجبلاوي"، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن هناك مخالفات جسيمة باتحاد كرة السلة المصري في التأهل إلي الأولمبياد ، مشيرا إلى الإخفاقات المتتالية لمنتخب مصر.

وأوضح في طلب الإحاطة المقدم منه، أن هناك أموال طائلة صرفت بهذا الملف دون تحقيق نتائج، مضيفا أن وجود رئيس الاتحاد الحالي منذ أكثر من عشرون عاما بين عضو ورئيس مجلس إدارة وكذلك تعيين ابنه محمد مجدي ابو فريخة مدرب عام لمنتخب الناشئين منذ أكثر من ستة سنوات.

وأشار إلى استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية ووضع شروط قاسية للترشح لضمان الانتخابات.