حزب الله: نفذنا هجومين جويين على تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجومين جويين بأسراب من المسيرات على تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابه الأهداف بدقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، شنّ رشقة صاروخية استهدفت قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.

وجاءت الضربات عقب تصاعد التوتر في لبنان، على خلفية تصعيد إسرائيل هجماتها من خلال تفجير الأجهزة اللاسلكية وشنّ الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

تبادلت إسرائيل وحزب الله قصفًا صاروخيًا مكثفًا عبر الحدود بين جنوب لبنان والمستوطنات الشمالية، ما يؤشر على أن المواجهة الكبرى بين الجانبين أصبحت وشيكة.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عدوانًا جويًا واسعًا صباح اليوم، إذ شنّت سلسلة من الغارات استهدفت بلدات حدودية ومناطق حرجية ومفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي.