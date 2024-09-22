شوبير يكشف تطورات مشروع استاد الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن آخر التطورات الخاصة باستاد النادي الأهلي وهو المشروع الحلم الذي ينتظره جمهور القلعة الحمراء.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: محمود الخطيب عنده حلم وهو استاد الأهلي وهيتجنن ويخلص الاستاد في أقرب وقت، ورغم كل الانتصارات والبطولات والفروع الجديدة لكن هو عايز ينفذ الاستاد.

وأضاف شوبير أن هناك شركة مصرية كبرى تريد ان يكون اسمها مرتبطًا بالأهلي على الاستاد الجديد، وعرضت مقابل مالي كبير جدًا جدًا، لكن هناك منافسة كبيرة من شركة أجنبية أخرى قدمت عرضًا لبناء ستاد الأهلي.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: من المحتمل أن يكون هناك مؤتمرًا صحفيًا يوم 10 أكتوبر المقبل للكشف عن تفاصيل ستاد الأهلي، وقد يتم تأجليه لمزيد من المشاورات والمباحثات للوصول إلى أفضل العروض.

يذكر إن شركة أليانز العالمية تقدمت بعرض لبناء استاد الأهلي والذي سيحمل نفس الاسم، وبتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه.

كما أن هناك تحالفًا من 15 شركة مصرية وأجنبية تعمل على إنشاء الاستاد الجديد، والأمر سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، والأهلي لن يتكلف أي أموال في المشروع، وسيبدأ في جني بعض الأرباح بعد 15 عامًا، ثم ستكون الأرباح كاملة له بعد مرور 25 عامًا.