ضمن مبادرة بناء الإنسان.. جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بساحل نجع حمادي

انطلقت برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اتساقاً مع التوجهات الوطنية بتعزيز دور الجامعات في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة وفي اطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) قافلة شاملة بساحل نجع حمادي بقنا

واكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في انشطة المبادرة حيث تضمنت فعاليات اليوم قافلة شاملة لتحسين مؤشرات الخدمة الطبية ، ونشر التوعية والارشاد النفسي ، توعية بمواجهة الفساد ، التوعية بمخاطر الادمان والتعاطي

شارك في اعمال القافلة نخبة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب البشرى و التمريض والتربية النوعية

و اشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 512 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي وجاءت كالتالي عدد 90 حالة باطنة وعدد 97 حالة رمد وعدد 158 حالة عظام وعدد 75 حالة اطفال وعدد 35 حالة نساء وعدد 53 حالة انف واذن بالإضافة لعدد4 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة

واضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة التمريضية قامت بتوعية السيدات عن كيفية الوقاية من أمراض الثدي وطرق معالجتها واهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية الوقاية من الامراض التي تصيب الأطفال والتغذية السليمة للأطفال وكيفية مواجهة العدوى لدى الأطفال

كما قامت الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية بعمل ندوة توعوية عن كيفية مواجهة الفساد وتأثيره السلبى على المجتمع كما تحدثت عن مفهوم الفساد والعوامل التي تساعد على انتشاره وكيفية الحد من هذه الظاهرة ودور الفرد والمجتمع للحد منه ودور الدولة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تضافر كافة الجهود للقضاء على العوامل المؤدية للفساد

IMG-20240922-WA0006

IMG-20240922-WA0008