سفير بكين بالقاهرة: مصر أول دولة أفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين الجديدة

أكد السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، أن مصر تعد أول دولة أفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين الجديدة، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الصينية حيث تربطهما الرؤى المشتركة والثقة المتبادلة، وشركاء في تحقيق التنمية المشتركة والرخاء المشترك، مضيفا انه في السنوات الأخيرة، بفضل الإرشاد الاستراتيجي لرئيسي البلدين، عملت الصين ومصر على تنفيذ "الأعمال الثمانية المشتركة" و"المشاريع التسع" في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وحققتا نتائج مثمرة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستثمار والزراعة الحديثة وإعداد الكفاءات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي واستعراض أهم النتائج لهذه القمة ولزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للصين.

وقال سفير الصين " يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وكذلك "عام الشراكة الصينية المصرية". يعد حضور الدكتور مصطفى مدبولي هذه القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رفيعة المستوى أخرى بين البلدين بعد زيارة الرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وهي زيارة مهمة للغاية لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين في مايو الماضي وتعزيز المواءمة الاستراتيجية بين البلدين. قبل الزيارة، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي مقابلة مع أكبر وكالة أنباء في الصين وكالة شينخوا وأكبر صحفية في الصين صحفية الشعب اليومية، حيث سجل تقييما إيجابيا لمساهمة الصين ومصر في تطوير منتدى التعاون الصيني الإفريقي في السنوات الأخيرة، وتقديرا عاليا للإنجازات الهائلة التي حققها البلدان في العقد الماضي، وأكد على أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة "الحزام والطريق"، وتجاوبت بنشاط مع ما طرحته الصين من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وقد شكل البلدان آليات التعاون متعددة المستويات، التي تستفيد منها مصر بشكل حقيقي.

وأضاف: ظلت الصين ومصر الرفاق والشركاء في طريق التحديث، واليوم، تمر العلاقات الصينية المصرية بأفضل مراحلها في التاريخ، وهي نموذج للعلاقات الصينية الإفريقية القائمة على التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة. وتحرص الصين على بذل جهود مشتركة مع مصر لانتهاز فرصة نجاح القمة، ودفع التعاون الصيني الإفريقي لتحقيق التحديث وإقامة المجتمع الصيني الإفريقي عالي المستوى للمستقبل المشترك، وإرسال رسالة واضحة مفاده عزيمة "الجنوب العالمي" على التقدم سويا إلى الأمام، والدفع بإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ودفع العالم نحو مستقبل مشرق يسوده السلم والأمن والرخاء والتقدم.

وتابع سفير الصين في كلمته: انه شارك في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي واستقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له الذين زاروا الصين لحضور القمة.

وأوضح أن قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. وهي القمة الرابعة في تاريخ منتدى التعاون الصيني الإفريقي بعد قمة بكين 2006، وقمة جوهانسبرج 2015، وقمة بكين 2018، كما أنها أكبر فعالية دبلوماسية أقامتها الصين خلال السنوات الأخيرة بحضور أكبر عدد من القادة الأجانب.

وحضر الرئيس شي جين بينغ الجلسة الافتتاحية للقمة وألقى كلمة رئيسية. وحضر القمة الدكتور مصطفى مدبولي وغيره من رؤساء جميع الدول الإفريقية التي أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين والبالغ عددها 53 دولة وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي أكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية إفريقية.

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