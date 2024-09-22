"السفير الروسي بالقاهرة: القوات الأوكرانية ترتكب مجازر مروعة في كورسك

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة أن ما يحدث في مدينة كورسك الروسية من قبل القوات الأوكرانية أمر غير مقبول، ويُظهر مدى الوحشية والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية ضد موسكو، والقوات الأوكرانية والمرتزقة الغرب دخلوا بعمق 12 كيلو متر داخل الأراضي الروسية بعرض 40 كيلو متر.

وأضاف أن القوات الأوكرانية استولت على المناطق السكنية في كورسك ونفذوا عمليات وحشية ضد السكان، وأخلت القوات الروسية بعض المناطق السكنية التي احتلت من قبل القوات الاوكرانية في شهر أغسطس، وروسيا لا تقوم بأي عمليات عسكرية كبرى في كورسك للحفاظ على حياة المدنيين في المناطق السكنية، وتقوم موسكو بالضغط على الجنود الأوكرانيين بطريقة هادئة، لإخلائهم من المناطق السكنية.

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وخالد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة القاهرة، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.