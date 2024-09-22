«التحالف الوطني»: نتصدر المنتدى الحضري العالمي من حيث أعداد المتطوعين

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يثبت من جديد أنه قادر على تمثيل مصر التمثيل الأمثل فى تقديم شباب بالشكل الأبهى والأفضل فى تنظيم الأحداث العالمية.

الأمم المتحدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الـ 12 والذى يعود لإفريقيا لأول مرة منذ 20 سنة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتصدر التنظيم بأعداد المتطوعين وبإمكانيات مؤسساته، كما أنه يرسل رسالة للعالم والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وكل الحضور أن الشباب المصري قادر على الإنجاز، ويعكس صورة بلده، ويعكس ما يحدث من تطور داخل البلد.

وتابع: « قدرات الشباب وإمكانياته وسبل التطول كتطول هى منجم مهم جدًا للعمل الأهلى والتقدم الحضري بشكل عام، وهو ما التفت له التحالف مبكرًا، وقانون التحالف فى مادته الثالثة يؤكد على أهمية التطوع واعتبار هدف من اهداف التحالف الوطني استثمار قدرات وامكانيات الشباب على الأرض فى جانب التطوع، ويستعد شبابنا للمشاركة فى المنتدى».