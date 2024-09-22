كنيسة الشهيد أفا قسطور القس تحتفل بالنهضة الروحية السنوية

تحتفل كنيسة الشهيد العظيم أفا قسطور القس اليوم الأحد، بالنهضة الروحية السنوية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي.

ونظمت كنيسة الشهيد العظيم أفا قسطور القس احتفالية النهضة الروحية السنوية بمناسبة عيد استشهاد الشهيد العظيم أفا قسطور القس، شفيع بردنوها وكنيستها.

تقام هذه الفعالية الروحية بمشاركة واسعة من أبناء الكنيسة، حيث يشارك فيها القمص ديفيد يوسف من مطرانية بني مزار، الذي سيلقي كلمة روحية تسلط الضوء على معاني الإيمان والتضحية.

تأتي هذه المناسبة في إطار تعزيز الروحانية والعبادة بين أفراد المجتمع المسيحي، حيث يذكر الجميع أهمية الشهادة في سبيل الإيمان ويستمدون القوة من تضحيات الشهداء.

وتدعو الكنيسة جميع المؤمنين للحضور والمشاركة في هذه النهضة الروحية، حيث يقول الكتاب "الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال".