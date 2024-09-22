قداس قبطي في مدينة نانتيرا الفرنسية

صلى الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا القداس الإلهي أمس الأول، في كاتدرائية القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية بمدينة نانتير بفرنسا.

شارك في صلوات القداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وأبناء الكنيسة القبطية المقيمين في مدينة نانتيرا.

كان أسقف إيبارشية نانتيرا الكاثوليكية المونسنيور ماتيو روچيه قد وجه الدعوة لنيافة الأنبا مارك لزيارة نانتيرا وصلاة قداس قبطي مع أبنائه هناك.

والتقى عقب القداس المونسنيور روچيه مقدمًا الشكر له على هذه اللفتة الطيبة، وأهداه أيقونة قبطية للقديس موريس والكتيبة الطيبية.

