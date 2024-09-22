زراعة مطروح تنظم قافلة لرفع الوعي لمربي الثروة الحيوانية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، قافلة زراعية بالإشتراك مع جامعة مطروح، وذلك من خلال عقد عدة ندوات فى مجالات مختلفة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.



وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، أنه تم عمل قافلة زراعية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، وذلك من خلال عقد عدة ندوات فى مجالات مختلفة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

كما قامت الإدارة الزراعية بسيوة بتنفيذ ندوة حقلية عن أهمية عمليات الخدمة المتكاملة بمحصول النخيل للحصول على منتج خالٍ من الأتربة والإصابات الميكانيكية مما تساعد المزارع على التسويق الجيد للحصول.

ونظمت الإدارة الزراعية بالحمام ندوات إرشادية عن طرق الخدمة المختلفة بمحصول السمسم وطرق حصاده.

زراعة مطروح تنظم قافلة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية

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