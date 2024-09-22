بالصور.. مديرية التربية والتعليم انتظام 2901 مدرسة تستقبل الطلاب بالإسكندرية

انتظمت 2901 مدرسة ببداية العام الدراسي الجديد بالإسكندرية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024،حيث تم استقبال الطلاب بالبالونات والحلويات وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية، وذلك لتحفيزهم على الاستمتاع باليوم الدراسي واستقبال المواد الدراسية.

وقام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بعمل بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس، لتبدأ الجولة بمجمع الجمهورية الجديد رسمي لغات شرق التعليمية، ومدرسة إخناتون الابتدائية ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

جاء ذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة ، وتفقد الفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري، وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة.

وفي مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات وشدد على ضرورة انضباط الطلاب وعدم الغياب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، والتقى بنخبة من أولياء الأمور ووجّه لهم رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضور الطلاب لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية ) ، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة في مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .