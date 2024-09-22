تطيب رفات بكنيسة "مارمرقس" بطلخا

صلى الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، أول أمس، صلاة العشية بكنيسة الشهيد مارمرقس بطلخا التابعة للإيبارشية، وطيب نيافته ٢٤ من رفات القديسين الموجودة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وفي السياق الرعوي ذاته، وزع شهادات التقدير والهدايا على المتفوقين في الشهادة الإعدادية والثانوية والدراسات العليا من أبناء الكنيسة ذاتها.