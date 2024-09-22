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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تطيب رفات بكنيسة "مارمرقس" بطلخا

ارشيف
ارشيف
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صلى الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، أول أمس، صلاة العشية بكنيسة الشهيد مارمرقس بطلخا التابعة للإيبارشية، وطيب نيافته ٢٤ من رفات القديسين الموجودة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.
وفي السياق الرعوي ذاته، وزع  شهادات التقدير والهدايا على المتفوقين في الشهادة الإعدادية والثانوية والدراسات العليا من أبناء الكنيسة ذاتها.

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