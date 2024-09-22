تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي بـ"الكاثوليكي للسينما"

ينظّم المركز الكاثوليكي المصري للسينما بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي "قناة سات 7" مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، وقد تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو يوم 31 أغسطس الماضي.

تشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ مدير المشروعات التنموية بسات 7 مصر، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

تقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلما قصيرا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أستاذ دكتور غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: دكتور حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج دكتور أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة دكتور سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدّم للإشتراك بالمسابقة 49 مصورا، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أستاذ دكتور وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أستاذ دكتور هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، دكتور أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، دكتور أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

جدير بالذكر أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات على هامش المسابقة والتي سيكون حفل الافتتاح لها يوم 1 أكتوبر من أكتوبر المقبل بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، إلى جانب بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2، 3 من أكتوبر المقبل.

وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم بعض رموز الفن من الرواد والشباب، وهم: المخرج القدير عمر عبد العزيز، الفنان القدير سيد رجب، الفنان المتميّز محمد سلاّم، الفنانة المتميّزة مريم الجندي، والفنانة المتميّزة ميران عبد الوارث، تكريم المصور الصحفي القدير عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة.

ويقام حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة يوم5 من أكتوبر المقبل.