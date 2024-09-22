“عايزة الريتش يعلى”.. اعترافات طالبة نشرت فيديو ادعت فيه تعرضها للسرقة

استمعت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة، لأقوال واعترافات طالبة متهمة بنشر أخبار كاذبة، بعدما نشرت مقطع فيديو على أحد منصات التواصل الإجتماعي، أدعت فيه على خلاف الحقيقة تعرضها للسرقة.

زيادة نسب المشاهدة

وأمام جهات التحقيق اعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة.. “ عايزة أجيب مشاهدات كتير عشان الريتش يعلى”.. ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق" Tik Tok" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة- سن 17 – مقيمة بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.