تحرير 19 محضرًا مخالفات تموينية في قلين بكفر الشيخ

تابع ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإشراف اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ، وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت «10 محاضر نقص وزن، و4 محاضر عدم إعلان، ومحضر عدم نظافة، ومحضرين غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود سجل، ومحضر عدم الالتزام بالتعليمات»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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